Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Resmikan RSUD di Lampung Barat Hari Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 10 Juni 2026 |02:06 WIB
Prabowo Akan Resmikan RSUD di Lampung Barat Hari Ini
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Barat, Lampung, pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo akan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menjadi bagian dari program penguatan layanan kesehatan pemerintah.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

"Besok diajak ke Krui, Lampung Barat, mau ikut nggak? Resmikan rumah sakit," kata Budi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Budi menjelaskan, kunjungan tersebut berkaitan dengan program prioritas atau quick wins yang dicanangkan Prabowo di bidang kesehatan.

"Kan beliau kasih tiga quick wins. Jadi tadi diminta update. Yang pertama itu cek kesehatan gratis, yang kedua TBC, sama rumah sakit yang 66 itu," ujar Budi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223624//prabowo-5vSW_large.jpg
Diterima Prabowo, Dubes Negara Sahabat Siap Buka Babak Baru Kemitraan dengan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223618//brigjen_nas-ysRf_large.jpg
Eks Ketua BEM UGM Ngaku Diimingi Proyek Miliaran oleh 'Lembaga Berbintang', Ini Respons TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223593//prabowo-zTCa_large.jpg
Daftar Dubes Negara Sahabat Serahkan Surat Kepercayaan ke Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223580//menkes_bgs-xBVl_large.jpg
Usai Chatib Basri, Prabowo Panggil Menkes BGS ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223566//luhut-RGgo_large.jpg
Merapat ke Istana Bareng Chatib Basri, Luhut Respons Kenaikan Suku Bunga BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223552//chatib_bisri-hkOA_large.jpg
Prabowo Panggil Chatib Basri ke Istana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement