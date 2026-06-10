Prabowo Akan Resmikan RSUD di Lampung Barat Hari Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Barat, Lampung, pada Rabu (10/6/2026). Dalam kunjungan tersebut, Prabowo akan meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang menjadi bagian dari program penguatan layanan kesehatan pemerintah.

Informasi tersebut disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6/2026).

"Besok diajak ke Krui, Lampung Barat, mau ikut nggak? Resmikan rumah sakit," kata Budi kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Budi menjelaskan, kunjungan tersebut berkaitan dengan program prioritas atau quick wins yang dicanangkan Prabowo di bidang kesehatan.

"Kan beliau kasih tiga quick wins. Jadi tadi diminta update. Yang pertama itu cek kesehatan gratis, yang kedua TBC, sama rumah sakit yang 66 itu," ujar Budi.