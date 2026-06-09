Daftar Dubes Negara Sahabat Serahkan Surat Kepercayaan ke Prabowo

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia dalam sebuah upacara resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan penyambutan resmi para duta besar di Istana Merdeka. Setibanya di istana, lagu kebangsaan dari masing-masing negara diperdengarkan sebagai bentuk penghormatan kepada para perwakilan negara sahabat.

Selanjutnya, para duta besar secara bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menerima langsung dokumen resmi yang menjadi tanda dimulainya tugas diplomatik para duta besar di Indonesia.

Setelah menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar melakukan sesi foto bersama Presiden Prabowo.

Usai sesi foto bersama, Presiden Prabowo menerima para duta besar dalam pertemuan di veranda belakang Istana Merdeka.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan awal bagi para duta besar untuk menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing sekaligus mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia.