Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Dubes Negara Sahabat Serahkan Surat Kepercayaan ke Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |18:14 WIB
Daftar Dubes Negara Sahabat Serahkan Surat Kepercayaan ke Prabowo
Daftar Dubes Negara Sahabat Serahkan Surat Kepercayaan ke Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia dalam sebuah upacara resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan penyambutan resmi para duta besar di Istana Merdeka. Setibanya di istana, lagu kebangsaan dari masing-masing negara diperdengarkan sebagai bentuk penghormatan kepada para perwakilan negara sahabat.

Selanjutnya, para duta besar secara bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menerima langsung dokumen resmi yang menjadi tanda dimulainya tugas diplomatik para duta besar di Indonesia.

Setelah menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar melakukan sesi foto bersama Presiden Prabowo.

Usai sesi foto bersama, Presiden Prabowo menerima para duta besar dalam pertemuan di veranda belakang Istana Merdeka.

Pertemuan tersebut menjadi kesempatan awal bagi para duta besar untuk menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing sekaligus mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223580//menkes_bgs-xBVl_large.jpg
Usai Chatib Basri, Prabowo Panggil Menkes BGS ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223578//presiden_prabowo_subianto_menerima_surat_kepercayaan_sembilan_dubes_lbpp-Nfcz_large.jpg
Presiden Prabowo Menerima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223566//luhut-RGgo_large.jpg
Merapat ke Istana Bareng Chatib Basri, Luhut Respons Kenaikan Suku Bunga BI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223552//chatib_bisri-hkOA_large.jpg
Prabowo Panggil Chatib Basri ke Istana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223540//wamenkum-CAOE_large.jpg
Wamenkum: Presiden Bisa Perpanjang Masa Dinas Kapolri Sesuai Kebutuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/320/3223520//purbaya-67oT_large.png
Purbaya Ungkap Rencana Besar Prabowo di 2027: Ingin Rakyat Sejahtera Lebih Cepat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement