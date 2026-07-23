Hangat dan Haru, Prabowo Jamu Perwira TNI-Polri dan Orang Tua di Istana Usai Praspa 2026

JAKARTA - Suasana hangat dan penuh kebersamaan menyelimuti Halaman Tengah Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/7/2026), usai pelaksanaan Upacara Prasetya Perwira (Praspa) TNI dan Polri Tahun 2026.

Setelah resmi melantik para perwira remaja, Presiden Prabowo Subianto mengundang mereka beserta orang tua dan keluarga menghadiri jamuan di Istana Kepresidenan. Jamuan tersebut menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan terima kasih kepada keluarga yang telah mengantarkan putra-putri terbaiknya mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

"Kepada para orang tua dan keluarga, saya menyampaikan penghormatan dan rasa terima kasih atas nama bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih bahwa bapak-bapak dan ibu-ibu merelakan putra-putrinya menjadi milik bangsa dan rakyat. Di balik setiap perwira yang berdiri tegak hari ini ada doa seorang ibu, keteguhan seorang ayah, pengorbanan sebuah keluarga. Sekali lagi, saya menyampaikan penghormatan dan terima kasih yang setinggi-tingginya," ujar Presiden Prabowo saat menyampaikan amanat dalam Upacara Praspa 2026.

Jamuan tersebut menjadi momen istimewa yang mempertemukan para perwira muda dengan keluarga dalam suasana yang lebih akrab. Bagi banyak orang tua, hari itu bukan hanya menjadi penanda dimulainya pengabdian putra-putri mereka kepada bangsa dan negara, tetapi juga menjadi puncak dari perjalanan panjang yang ditempuh dengan penuh doa, kerja keras, dan pengorbanan.

Beragam hidangan khas Nusantara disajikan untuk dinikmati para tamu. Di sela-sela santap bersama, alunan musik menambah suasana hangat dan penuh kegembiraan. Sesekali terdengar tawa dan percakapan antarkeluarga yang saling berbagi cerita mengenai perjalanan para perwira hingga berhasil menyandang pangkat letnan dua dan inspektur polisi dua.