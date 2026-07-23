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WHO: Wabah Ebola Telah Tewaskan Lebih dari 1.000 Orang di RD Kongo dan Uganda

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |01:05 WIB
WHO: Wabah Ebola Telah Tewaskan Lebih dari 1.000 Orang di RD Kongo dan Uganda
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KINSHASA - Wabah Ebola yang diumumkan pada bulan Mei telah menewaskan lebih dari 1.000 orang di Republik Demokratik Kongo (RD Kongo) dan Uganda, menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Secara keseluruhan, 2.473 kasus virus mematikan ini, termasuk 999 kematian, telah dikonfirmasi di RD Kongo, sementara 20 kasus, termasuk dua kematian, telah tercatat di negara tetangga Uganda, menurut tinjauan WHO pada Rabu (22/7/2026) berdasarkan data resmi dari kedua negara tersebut.

Wabah Ebola ke-17 di RD Kongo diumumkan pada 15 Mei setelah beberapa kematian di Ituri, dan tetap terkonsentrasi di provinsi timur laut yang kaya mineral, yang dilanda oleh kelompok-kelompok bersenjata.

Kasus Ebola, yang menyebar melalui kontak dekat dan cairan tubuh yang terinfeksi, juga telah ditemukan di empat provinsi RD Kongo lainnya.

Kasus yang ditemukan di Uganda sebagian besar adalah warga negara Kongo yang menyeberangi perbatasan, dan negara tersebut mengatakan telah melewati tiga minggu tanpa mencatat kasus baru, demikian dilansir TRT

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