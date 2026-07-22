Momen Kebersamaan Prabowo, Kapolri hingga Panglima TNI saat Praspa di Istana

JAKARTA - Momen kehangatan kebersamaan terjadi antara Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto hingga pejabat negara lainnya di melantik 1.177 Perwira Remaja TNI dan Polri dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) Tahun 2026 di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Pantauan Okezone, Kapolri dan Panglima TNI selalu mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan tersebut. Mulai posisi duduk di panggung utama, dimana Presiden dan Wakil Presiden diapit oleh Kapolri dan Panglima TNI.

Setelah melantik, Kapolri dan Panglima juga membersamai Presiden Prabowo berinteraksi dengan beberapa pejabat negara yang hadir dalam kesempatan tersebut.

Wujud sinergisitas semua elemen tersebut juga tersaji ketika momentum foto bersama. Pada kesempatan itu, Presiden dan Wapres juga diapit oleh Kapolri dan Panglima TNI.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sinergisitas TNI-Polri dalam rangka menjaga serta menguatkan nilai persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. Prabowo menekankan, TNI-Polri adalah institusi vital bagi negara.

"Saudara-saudara sekalian, TNI dan Polri adalah dua institusi yang vital bagi kelangsungan hidup negara," kata Prabowo dalam sambutannya.