Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |15:25 WIB
Breaking News! Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026). Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena masalah kesehatan.

Pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, Sudaryono yang dilantik sebagai Kepala BGN kemudian menandatangani berita acara pengambilan sumpah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231635//sudaryono-3esk_large.jpg
Jadi Kepala BGN, Sudaryono Akui Tangannya Dingin karena Tanggung Jawab Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231631//pemerintah-qPDf_large.jpg
Sudaryono Tiba di Istana Negara Jelang Dilantik Jadi Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231630//prabowo-OlXn_large.jpg
Prabowo: TNI-Polri Institusi Vital Kelangsungan Hidup Negara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/65/3231623//sudaryono-MkA1_large.jpg
Profil dan Pendidikan Sudaryono, yang Ditunjuk Presiden Prabowo Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231614//wamentan-2xh5_large.jpg
Sudaryono Lepas Jabatan Wamentan Usai Dilantik Jadi Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231603//wamentan-cU0f_large.jpg
Intip Harta Kekayaan Kepala BGN Sudaryono, Punya Utang Rp60,3 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement