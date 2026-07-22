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Prabowo Resmi Lantik Sudaryono Jadi Kepala Badan Gizi Nasional

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (22/7/2026). Sudaryono menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena masalah kesehatan.

Pengangkatan Sudaryono sebagai Kepala BGN didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 78/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo secara langsung mengambil sumpah Sudaryono sebagai Kepala BGN yang dilantik.

“Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah, Sudaryono yang dilantik sebagai Kepala BGN kemudian menandatangani berita acara pengambilan sumpah.