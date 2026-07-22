Sudaryono Tiba di Istana Negara Jelang Dilantik Jadi Kepala BGN

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono tiba di Istana Negara jelang dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Rabu (22/7/2026).

Pantauan Okezone, Sudaryono tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sekira pukul 14.30 WIB. Terlihat Sudaryono tiba dengan mengenakan jas lengkap serta dasi berwarna biru.

Sudaryono terlihat tiba didampingi sang istri beserta keluarganya. Saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Sudaryono terlihat meladeni sesi wawancara bersama awak media.

Sebelumnya, Sudaryono akan dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S. Deyang yang menyatakan mundur dari jabatannya lantaran harus menjalani perawatan medis di luar negeri.

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Dirgayuza dalam keterangannya, Rabu (22/7/2026).

Dirgayuza kemudian membagikan tautan Facebook akun Nanik yang juga menuliskan kalimat pamit kepada Presiden Prabowo.

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini, Rabu ( 22/7) saya berangkat," tulis Nanik.