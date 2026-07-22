Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Akan Lantik Kepala BGN dan Pimpinan Lembaga Universitas RI Sore Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |13:43 WIB
Prabowo Akan Lantik Kepala BGN dan Pimpinan Lembaga Universitas RI Sore Ini
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik pimpinan Lembaga Universitas Republik Indonesia pada Rabu (22/7/2026) sore. Pelantikan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.

"Ya ada satu pejabat yang pada sore hari ini juga akan dilakukan pelantikan, yaitu adalah pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Direncanakan akan dilakukan pelantikan sore hari ini, kurang lebih pukul 15.00, WIB” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231601//wamentan-Q5T1_large.jpg
Jadi Kepala BGN, Sudaryono Pede Bisa Urus MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/65/3231597//pendidikan-D2s4_large.jpg
Ini Pendidikan Nanik S Deyang yang Putuskan Mundur dari Kepala BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231594//sudaryono-3mLv_large.jpg
Ditelepon Seskab Teddy, Wamentan Sudaryono Siap Dilantik Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/320/3231590//wamentan-L0gx_large.png
Profil Sudaryono, Wamentan yang Jadi Kepala BGN Gantikan Nanik S Deyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/337/3231588//asep_mulyana-QmzC_large.jpg
Prabowo Tunjuk Asep Nana Mulyana Jadi Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/22/612/3231566//nanik-vIDH_large.jpg
Perjalanan Karier Nanik S Deyang yang Mundur dari Jabatan Kepala MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement