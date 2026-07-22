Prabowo Akan Lantik Kepala BGN dan Pimpinan Lembaga Universitas RI Sore Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik pimpinan Lembaga Universitas Republik Indonesia pada Rabu (22/7/2026) sore. Pelantikan tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pelantikan Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, pelantikan dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 15.00 WIB di Istana Negara, Jakarta.

"Ya ada satu pejabat yang pada sore hari ini juga akan dilakukan pelantikan, yaitu adalah pimpinan lembaga Universitas Republik Indonesia,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan.

“Direncanakan akan dilakukan pelantikan sore hari ini, kurang lebih pukul 15.00, WIB” sambungnya.