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Prabowo Bertemu Direktur FBI, Artefak Bersejarah Papua Resmi Dikembalikan ke Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |08:35 WIB
Prabowo Bertemu Direktur FBI, Artefak Bersejarah Papua Resmi Dikembalikan ke Indonesia
Presiden Prabowo bertemu Direktur FBI, Kash Patel (foto: dok ist)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Direktur Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat, Kash Patel, di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam upaya pengembalian artefak budaya Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke luar negeri.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon, didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mengatakan selain membahas sejumlah isu bilateral, Direktur FBI juga menyerahkan langsung artefak budaya Indonesia kepada Presiden Prabowo sebagai bagian dari kerja sama repatriasi antara Pemerintah Indonesia dan FBI.

"Di samping tentu saja ada pembicaraan sebagai teman, dan juga secara resmi beliau membawakan artefak budaya yang merupakan hasil kerja sama Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dengan FBI, yaitu pengembalian benda-benda budaya yang diselundupkan ke Amerika Serikat secara ilegal. Setelah dilakukan provenance research atau penelitian asal-usul, benda-benda tersebut kemudian dikembalikan dan dibawa langsung oleh Bapak Kash Patel kepada Presiden Prabowo Subianto," ujar Fadli Zon kepada wartawan usai pertemuan.

Artefak Papua

Fadli menjelaskan, artefak yang dikembalikan berasal dari Papua, yakni warisan budaya masyarakat suku Dani, suku Asmat, dan suku Danau di kawasan Danau Sentani. Menurutnya, benda-benda tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi bagi Indonesia.

"Saya kira ini merupakan benda-benda yang sangat berharga karena proses repatriasi ini merupakan upaya kita untuk memulihkan kedaulatan budaya kita," katanya.

 

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