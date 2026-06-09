Presiden Prabowo Menerima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat

Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan sembilan Dubes LBPP negara sahabat. (Foto: Laily Rachev - Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari sembilan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Designate Resident untuk Republik Indonesia dalam sebuah upacara resmi yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/6/2026).

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya secara resmi masa tugas para duta besar negara sahabat di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra.

Prosesi penyerahan surat kepercayaan diawali dengan penyambutan resmi para duta besar di Istana Merdeka. Setibanya di istana, lagu kebangsaan dari masing-masing negara diperdengarkan sebagai bentuk penghormatan kepada para perwakilan negara sahabat.

Selanjutnya, para duta besar secara bergantian memasuki ruang kredensial untuk menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menerima langsung dokumen resmi yang menjadi tanda dimulainya tugas diplomatik para duta besar di Indonesia.

Adapun sembilan duta besar yang menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo yakni:

Manuel Estuardo Roldan Barillas, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Guatemala untuk Republik Indonesia;

Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari, Duta Besar LBBP Designate Resident Negara Qatar untuk Republik Indonesia;

Abdirashid Salat Abdille, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Kenya untuk Republik Indonesia;

Ratu Isoa Delamisi Tikoca, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Fiji untuk Republik Indonesia;

Redouane Houssaini, Duta Besar LBBP Designate Resident Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia;

Maria Gabriela Vieira Soares de Albergaria, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Portugal untuk Republik Indonesia;

Bernardo Brea Rodriguez, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Panama untuk Republik Indonesia;

Hong Kwang Il, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Demokratik Rakyat Korea untuk Republik Indonesia;

Antonio Rodrigues Jose, Duta Besar LBBP Designate Resident Republik Mozambik untuk Republik Indonesia.

Usai menyerahkan surat kepercayaan, masing-masing duta besar melakukan sesi foto bersama Presiden Prabowo. Setelah sesi foto bersama, Presiden Prabowo menerima para duta besar dalam pertemuan di veranda belakang Istana Merdeka. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan awal bagi para duta besar untuk menyampaikan salam dan pesan dari kepala negara masing-masing sekaligus mempererat hubungan diplomatik dengan Indonesia.