Prabowo Akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Negara Sahabat

Prabowo Akan Menerima Surat Kepercayaan dari 17 Negara Sahabat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menerima surat kepercayaan atau Letter of Credence dari 17 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) negara-negara sahabat.

Penyerahan surat kepercayaan dari Dubes negara sahabat ini akan dilaksanakan pada Senin, 8 Juni 2026. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para Dubes di Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengatakan, agenda penyerahan surat kepercayaan akan digelar di hari yang sama dengan pelantikan pejabat negara.

"Untuk efektivitas, (penyerahan surat kepercayaan oleh Dubes) kita rencanakan di hari yang sama ya (Senin, 8 Juni 2026). Kalau forum pelantikannya kan tentu berbeda, gitu," ujar Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) malam.

"Pelantikan pejabat negara dengan penyerahan kredensial dari para Duta Besar negara sahabat," tambahnya.

Diketahui, Presiden Prabowo sebelumnya menerima surat kepercayaan dari dua belas Dubes LBBP negara-negara sahabat, pada Jumat (7/11/2025), di Istana Merdeka, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengungkapkan bahwa penyerahan Surat Kepercayaan dilakukan secara bertahap seiring kedatangan para Dubes ke Indonesia.

"Saat itu (November 2025) semua yang pending sudah diserahkan credential-nya. Terus setelah itu, ya dari November sampai sekarang. Datangnya bertahap, prosesnya juga bertahap," ujar Sugiono.