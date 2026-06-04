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Prabowo Lantik Kepala dan Wakil BGN Baru pada Senin 8 Juni

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |20:33 WIB
Prabowo Lantik Kepala dan Wakil BGN Baru pada Senin 8 Juni
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan melantik Kepala dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 8 Juni 2026. Sebelumnya, Prabowo telah menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru, serta Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

"Berkenaan dengan masalah pelantikan, kami agendakan di minggu depan (Senin)," ungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Prasetyo menjelaskan, pelantikan pimpinan BGN tidak langsung dilakukan setelah penunjukan oleh Presiden Prabowo. "Karena kita semua berpikir bahwa beliau dalam hari-hari pertama itu supaya fokus terlebih dahulu untuk melakukan proses perbaikan-perbaikan di Badan Gizi Nasional kita," tuturnya.

"Kalau secara administratif hukum, beliau bertiga sudah sah menjadi pimpinan Badan Gizi Nasional semenjak keputusan Presiden ditetapkan," paparnya.

Selain itu, Prasetyo juga membeberkan alasan Presiden Prabowo menunjuk Nanik sebagai pengganti Dadan Hindayana sebagai Kepala BGN.

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