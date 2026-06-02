Penjelasan Seskab Teddy Terkait Diplomasi Prabowo Bawa Hasil Nyata Dinilai Komprehensif

JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan mengenai berbagai hasil konkret yang diperoleh dari kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Namun, menuai sorotan publik.

Menurut Ketua Umum Diaspora Muda Nusantara, Muh. Akmal Harviansyah, penjelasan yang disampaikan Teddy memberikan gambaran utuh mengenai manfaat strategis diplomasi yang dijalankan pemerintah.

Keberhasilan diplomasi tidak bisa diukur hanya dari jumlah perjalanan atau intensitas pertemuan yang dilakukan seorang kepala negara. Terpenting, adalah dampak dan hasil nyata yang mampu diperoleh bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Kami melihat penjelasan Seskab Teddy Indra Wijaya cukup komprehensif. Dalam konteks global yang sangat dinamis saat ini, diplomasi aktif Presiden Prabowo justru menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah perubahan geopolitik dan ekonomi dunia,” ujar Akmal dalam keterangannya, Selasa (2/6/2026).

Menurutnya, berbagai capaian yang dipaparkan pemerintah menunjukkan bahwa agenda luar negeri Presiden tidak sekadar bersifat seremonial. Sejumlah hasil yang diperoleh mencakup penguatan hubungan strategis dengan berbagai negara serta peningkatan kerja sama di berbagai sektor penting.