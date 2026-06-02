Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Marah Besar, Sebut Netanyahu ‘Gila' Usai Iran Hentikan Negosiasi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |11:17 WIB
Trump Marah Besar, Sebut Netanyahu ‘Gila' Usai Iran Hentikan Negosiasi
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Bernjamin Netanyahu.
A
A
A

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump marah besar terhadap Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu atas eskalasi militer Zionis di Lebanon, demikian dilaporkan Axios pada Senin (1/6/2026). Mengutip dua pejabat AS dan sumber ketiga yang mengetahui informasi ini, Trump dilaporkan menyebut Netanyahu sebagai “orang gila”.

Kemarahan Trump diduga karena Netanyahu dianggap membahayakan negosiasi AS dengan Iran akibat aksi Israel di Lebanon. Trump menuntut agar Israel menghentikan serangan yang direncanakan terhadap Beirut, dalam apa yang digambarkan Axios sebagai salah satu percakapan telepon terburuk antara kedua pemimpin tersebut sejak Trump kembali menjabat.

“Kamu benar-benar gila. Kamu akan dipenjara jika bukan karena aku. Aku menyelamatkanmu. Semua orang membencimu sekarang. Semua orang membenci Israel karena ini,” seorang pejabat meringkas pernyataan Trump kepada Netanyahu. Sumber kedua yang diberi tahu tentang percakapan telepon tersebut mengatakan Trump “marah” dan berteriak kepada Netanyahu: “Apa yang kamu lakukan?”

Presiden AS dilaporkan menekankan hak Israel untuk membela diri, tetapi menyampaikan kekhawatiran bahwa Netanyahu telah meningkatkan eskalasi secara tidak proporsional dalam beberapa hari terakhir, dengan meningkatnya korban sipil dan seluruh bangunan dihancurkan untuk menargetkan komandan Hizbullah tertentu.

Israel telah mengintensifkan kampanye pengebomannya di Lebanon dalam beberapa hari terakhir, terhadap apa yang mereka sebut sebagai target Hizbullah. Militer Israel telah bergerak lebih dalam ke selatan negara itu, merebut Kastil Beaufort, benteng Tentara Salib berusia 900 tahun dan titik strategis utama di wilayah tersebut.

Teheran telah mengancam akan menghentikan pembicaraan dengan AS, karena memorandum yang sedang dinegosiasikan dengan Washington secara eksplisit menyerukan penghentian permusuhan di Lebanon. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Berri dan memperingatkan bahwa respons Teheran dapat melampaui penghentian negosiasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/18/3221980//menteri_luar_negeri_iran_abbas_araghchi-BLZV_large.jpeg
Iran Hentikan Seluruh Negosiasi dengan AS, Ancam Tutup Total Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/18/3221949//pm_israel-eJ8V_large.jpg
Netanyahu Perintahkan Militer Israel Serang Pinggiran Kota Beirut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/18/3221946//perang-Mn2q_large.jpg
AS-Iran Saling Serang, Situs Radar hingga Pangkalan Militer Dibombardir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/18/3221860//presiden_iran_masoud_pezeshkian-EdBf_large.jpg
Presiden Iran Dikabarkan Mundur karena Konflik dengan IRGC, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/01/18/3221812//tentara_israel-zEQk_large.jpg
Hizbollah Hujani Tentara Israel dengan Drone dan Roket di Wilayah Perbatasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/18/3221680//tentara_israel-Bd4z_large.jpg
Tentara Israel Tewas di Tengah Operasi Besar Melawan Hizbullah di Lebanon
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement