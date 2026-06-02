Arus Balik Liburan, 50 Ribu Kendaraan dari Trans Jawa Terpantau Menuju Jakarta

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |02:02 WIB
Tol Jakarta-Cikampek (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat peningkatan volume lalu lintas pada 31 Mei 2026, atau periode arus balik libur panjang Hari Raya Waisak 2026. Sebanyak 50.342 kendaraan kembali ke Jakarta melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama.

“Tercatat sebanyak 50.342 kendaraan melintas dari wilayah Timur Trans Jawa menuju Jakarta melalui GT Cikampek Utama. Angka tersebut meningkat sebesar 39,01% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 36.214 kendaraan,” kata Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Senin (1/6/2026).

Sementara itu, kendaraan yang menuju wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama tercatat sebanyak 30.642 kendaraan atau naik 14,28% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 26.812 kendaraan.

Ia menambahkan, peningkatan volume kendaraan juga terlihat di sejumlah ruas tol yang dikelola JTT Group di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah, pihaknya mencatat peningkatan kendaraan di GT Kalikangkung dan GT Banyumanik.

“GT Kalikangkung, kendaraan meninggalkan Semarang arah Jakarta tercatat 25.681 kendaraan (naik 39,59% dari normal 18.397 kendaraan). Sementara kendaraan menuju Semarang tercatat 15.160 kendaraan (turun 4,08% dari normal 15.805 kendaraan),” ucap dia.

