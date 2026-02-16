Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Imlek, Lalu Lintas Arah Taman Margasatwa Ragunan Lengang

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |09:57 WIB
Libur Imlek, Lalu Lintas Arah Taman Margasatwa Ragunan Lengang
Lalu lintas Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan (Foto: Ravie Wardana/Okezone)
JAKARTA – Taman Margasatwa Ragunan dijadwalkan tetap buka pada Senin (16/2/2026). Biasanya, hari Senin menjadi waktu libur satwa di kebun binatang tersebut.

Informasi itu disampaikan pihak pengelola melalui akun Instagram resmi @ragunanzoo. Bahkan, Ragunan juga tetap beroperasi pada Hari Libur Nasional Imlek yang jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026.

“Halo sahabat Ragunan, tanggal 16 dan 17 Februari 2026 kita tetap buka ya,” tulis akun tersebut, dikutip Senin.

Sementara itu, pengelola akan menutup operasional pada Rabu, 18 Februari 2026 untuk perawatan dan pemeliharaan satwa. “Untuk hari Rabu, 18 Februari 2026, kita tutup/libur satwa,” tulisnya.

Pantauan Okezone di lokasi, arus lalu lintas di Jalan Raya Harsono, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (arah Ragunan) masih lengang pada pagi hari.

Belum terlihat titik kemacetan dari kawasan Pengadilan Agama Jakarta Selatan hingga pintu masuk utama Taman Margasatwa Ragunan. Kendaraan yang melintas masih didominasi sepeda motor dan Transjakarta. Meski demikian, warga lokal sudah mulai menggelar dagangannya di sepanjang jalan tersebut, menjajakan minuman dingin hingga tikar bagi calon wisatawan yang akan berkunjung ke Ragunan.

(Arief Setyadi )

      
