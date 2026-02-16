Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Melonjak 33 Persen, 85 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta ke Arah Timur saat Libur Imlek

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |05:27 WIB
Melonjak 33 Persen, 85 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jakarta ke Arah Timur saat Libur Imlek
Ribuan kendaraan tinggalkan Jakarta ke arah Timur saat libur Imlek (Foto: Jasamarga)
JAKARTA – PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) mencatat ada kenaikan jumlah pengendara yang meninggalkan Jakarta ke arah Timur melalui Tol Trans Jawa sepanjang momen Libur Tahun Baru Imlek 2026. Bahkan, peningkatan terjadi hingga 33 persen dibanding hari biasa.

"Pada periode H-4 sampai dengan H-3 (13-14 Februari 2026), tercatat sebanyak 85.483 kendaraan bergerak menuju Wilayah Timur Trans Jawa melalui Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama, meningkat 33,20% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 64.175 kendaraan," kata VP Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, Minggu (16/2/2026).

"Di arah sebaliknya, pergerakan kendaraan dari Wilayah Timur Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama tercatat 59.622 kendaraan, naik 6,28 persen dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 56.098 kendaraan," tambahnya.

Ia mengatakan, volume lalu lintas juga terlihat meningkat di ruas tol yang dikelola JTT Group di Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1.    Wilayah Jawa Tengah

      
