178 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Libur Imlek

JAKARTA – Sebanyak 178.847 kendaraan meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) pada momen jelang libur perayaan Imlek 2026. Data tersebut dihimpun dalam periode Jumat 13 Februari 2026 pukul 06.00 WIB hingga Sabtu 14 Februari 2026 pukul 06.00 WIB.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono, mengatakan ratusan ribu kendaraan itu melintas melalui empat gerbang tol (GT) utama, yakni GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

"Terjadi kenaikan volume lalu lintas pada H-4 libur Tahun Baru Imlek 2026 dengan total jumlah kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek meningkat 11,0 persen jika dibandingkan lalu lintas normal (161.064 kendaraan)," ujar Rivan, Sabtu (14/2/2026).

Rivan menjelaskan, distribusi arus lalu lintas mayoritas mengarah ke Trans Jawa dan Bandung sebesar 46,4 persen. Sementara itu, arah Merak tercatat 30,7 persen dan sisanya 22,9 persen menuju Puncak.

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

Kendaraan yang menuju Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek tercatat sebanyak 39.989 unit, meningkat 24,56 persen dari lalu lintas normal.