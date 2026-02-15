Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

178 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Libur Imlek

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |07:09 WIB
178 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Jelang Libur Imlek
Ribuan kendaraan tinggalkan Jabotabek (Foto: Jasamarga/Jonathan S)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 178.847 kendaraan meninggalkan wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) pada momen jelang libur perayaan Imlek 2026. Data tersebut dihimpun dalam periode Jumat 13 Februari 2026 pukul 06.00 WIB hingga Sabtu 14 Februari 2026 pukul 06.00 WIB.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono, mengatakan ratusan ribu kendaraan itu melintas melalui empat gerbang tol (GT) utama, yakni GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).

"Terjadi kenaikan volume lalu lintas pada H-4 libur Tahun Baru Imlek 2026 dengan total jumlah kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabotabek meningkat 11,0 persen jika dibandingkan lalu lintas normal (161.064 kendaraan)," ujar Rivan, Sabtu (14/2/2026).

Rivan menjelaskan, distribusi arus lalu lintas mayoritas mengarah ke Trans Jawa dan Bandung sebesar 46,4 persen. Sementara itu, arah Merak tercatat 30,7 persen dan sisanya 22,9 persen menuju Puncak.

Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)
Kendaraan yang menuju Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek tercatat sebanyak 39.989 unit, meningkat 24,56 persen dari lalu lintas normal.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
lalu lintas Libur Panjang imlek
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201498/pramono-tvqz_large.jpg
Pramono Buka Festival Imlek Jakarta 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/337/3108833/remisi-JjLc_large.jpg
Imlek, 34 Napi Konghucu Dapat Remisi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108564/imlek-ReGF_large.jpg
Meriahkan Imlek 2025, Monas Hadirkan Pertunjukan Barongsai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/18/2968274/generasi-muda-china-enggan-rayakan-imlek-kenapa-uloa0EKLST.jpg
Generasi Muda China Enggan Rayakan Imlek, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/337/2968053/kenakan-batik-merah-yenny-wahid-turut-hadiri-makan-malam-imlek-bareng-ganjar-dan-hary-tanoe-QSE1rXhMJf.jpg
Kenakan Batik Merah, Yenny Wahid Turut Hadiri Makan Malam Imlek Bareng Ganjar dan Hary Tanoe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/337/2968022/hadiri-makan-malam-imlek-bersama-hary-tanoe-ganjar-kenakan-baju-tradisional-khas-tiongkok-NxFrG6iW1c.jpg
Hadiri Makan Malam Imlek Bersama Hary Tanoe, Ganjar Kenakan Baju Tradisional Khas Tiongkok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement