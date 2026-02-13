Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pramono Buka Festival Imlek Jakarta 2026

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |22:10 WIB
Pramono Buka Festival Imlek Jakarta 2026
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka Festival Imlek 2026 (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi membuka Festival Imlek Jakarta 2026 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Acara tersebut dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. 

Pembukaan festival dimeriahkan dengan pertunjukan drone dan lantunan musik dari berbagai komunitas. Pramono menjelaskan, penyelenggaraan festival ini menjadi simbol bahwa Jakarta merupakan kota yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan.

"Bagi Pemerintah DKI Jakarta kenapa acara ini diadakan? Karena sekali lagi, Jakarta akan menjadi kota yang inklusif, kota global, kota bagi siapapun, bagi semua agama-agama yang diakui pemerintah, termasuk tentunya merayakan Imlek yang ada di Jakarta," ujar Pramono, Jumat (13/2/2026).

Ia menilai warga Tionghoa memiliki kontribusi besar dalam adat Betawi. Menurutnya, akulturasi budaya tersebut menjadikan Jakarta sebagai kota yang penuh warna.

"Warga Tionghoa mempunyai kontribusi yang luar biasa di dalam adat Betawi. Sehingga dengan demikian, akulturasi yang terjadi di Jakarta ini sebagai salah satu contoh bahwa Jakarta ini memang kota yang penuh warna, colorful dan itu terlihat dari tradisi, budaya, dan sebagainya," sambungnya.

Pramono berharap perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini membawa keberuntungan dan kenyamanan bagi masyarakat. Ia juga berharap momentum tersebut mendorong warga untuk saling berbuat kebaikan.

"Secara khusus Pemerintah DKI Jakarta mengadakan acara ini dengan tema yang paling utama adalah mudah-mudahan melewati Tahun Kuda Api ini dengan keberuntungan, kenyamanan, keamanan, kebahagiaan, dan yang paling penting adalah keberanian untuk berbuat lebih baik bagi warganya," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/29/337/3108833/remisi-JjLc_large.jpg
Imlek, 34 Napi Konghucu Dapat Remisi Khusus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/338/3108564/imlek-ReGF_large.jpg
Meriahkan Imlek 2025, Monas Hadirkan Pertunjukan Barongsai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/10/18/2968274/generasi-muda-china-enggan-rayakan-imlek-kenapa-uloa0EKLST.jpg
Generasi Muda China Enggan Rayakan Imlek, Kenapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/337/2968053/kenakan-batik-merah-yenny-wahid-turut-hadiri-makan-malam-imlek-bareng-ganjar-dan-hary-tanoe-QSE1rXhMJf.jpg
Kenakan Batik Merah, Yenny Wahid Turut Hadiri Makan Malam Imlek Bareng Ganjar dan Hary Tanoe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/337/2968022/hadiri-makan-malam-imlek-bersama-hary-tanoe-ganjar-kenakan-baju-tradisional-khas-tiongkok-NxFrG6iW1c.jpg
Hadiri Makan Malam Imlek Bersama Hary Tanoe, Ganjar Kenakan Baju Tradisional Khas Tiongkok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/18/2967500/10-makanan-khas-imlek-dari-berbagai-negara-txXWkxOFO5.jpg
10 Makanan Khas Imlek dari Berbagai Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement