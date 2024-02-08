10 Makanan Khas Imlek dari Berbagai Negara

CHINA - Merayakan Tahun Baru Imlek berfokus pada membuang yang buruk dan yang lama, serta menyambut yang baru dan yang baik.

Melansir Royal Museums Greenwich, tahun Baru Imlek atau juga dikenal sebagai Festival Musim Semi. Ini adalah festival setiap tahunnya bagi setiap orang Tionghoa dan telah dirayakan di Tiongkok selama ribuan tahun, dengan berbagai bentuk kegiatan di berbagai wilayah Tiongkok.

Menjelang Tahun Baru, masyarakat membersihkan rumahnya untuk membuang kotoran, sampah, dan barang-barang lain yang tidak diperlukan. Mereka menghiasinya dengan cangkir merah, lentera, pot bunga, dan perabotan baru, serta membeli makanan untuk acara spesial perayaan.

Setiap negara memiliki makanan khas tahun baru Imlek. Apa saja makanan khas setiap negara saat perayaan Imlek?

Berikut makanan khas Imlek dari berbagai negara.

1. Bak Kwa dari Singapura

Mengutip Honey Kids Asia, kelezatan daging yang dikeringkan dengan udara ini adalah tradisi Tahun Baru Imlek yang sangat populer di Singapura dan untuk alasan yang lezat! Pesan secara online selama Tahun Baru Imlek untuk mendapatkan suguhan ini. Ini juga merupakan hadiah populer selama musim perayaan untuk teman dan keluarga karena reputasinya sebagai makanan mewah dan warnanya yang merah tua, melambangkan keberuntungan.

2. Nian Gao (Kanom Keng) dari Thailand

Menurut Tourism Thailand, Nian Gao adalah kue beras ketan yang dikukus. Makanan penutup manis ini melambangkan pencapaian pencapaian baru di tahun mendatang, misalnya mendapatkan promosi di tempat kerja atau menghasilkan lebih banyak uang dalam bisnis.

3. Daging Gulung Lima Bumbu (Lor Bak/Ngo Hiang) dari Malaysia

Berdasarkan Kuali, daging gulung lima bumbu populer di Asia Tenggara. Hidangan ini disajikan saat Tahun Baru Imlek sebagai simbol keberuntungan karena daging gulungnya menyerupai emas batangan. Alih-alih dibungkus dengan lumpia, daging gulung ini dibuat dengan kulit tahu sehingga renyah di luar namun lembab dan lembut di dalam.

4. Kue Tart Nanas atau ong lai dari Singapura

Paket kecil kue lezat dengan isian nanas ini membawa keberuntungan dan kemakmuran bagi rumah. Ong lai diterjemahkan menjadi 'kemakmuran telah tiba'.