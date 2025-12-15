Breaking News! Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi

JAKARTA - Kebakaran melanda Pasar Induk Kramat Jati di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (15/12/2025) pagi. Sebanyak 16 unit damkar dengan 80 personel pemadam kebakaran dikerahkan.

1. Pasar Induk Kramat Jati Terbakar

“Objek pasar di Jalan Raya Bogor (Pasar Induk Kramat Jati) Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kramat Jati,” demikian keterangan dari Command Centre Gulkarmat DKI Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam keterangan yang disampaikan, pihak pemadam kebakaran menerima informasi adanya kebakaran pukul 07.24 WIB melalui masyarakat. Saat ini pemadaman masih berlangsung.

“Waktu tiba pukul 07.28 WIB, waktu mulai operasi 07.29 WIB. Situasi merah, proses pemadaman,” ujarnya.

Untuk memadamkan api, sebanyak 16 unit dan 80 personil pemadam kebakaran dikerahkan menuju ke lokasi.