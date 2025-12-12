Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |17:47 WIB
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
Kebakaran Gedung Terra Drone (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA — Kebakaran melanda Gedung Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa 9 Desember 2025 lalu. Gedung itu ternyata tidak memiliki sistem alarm kebakaran.

Hal tersebut dipastikan dalam hasil penyidikan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait sistem alarm gedung.

"Alarm kebakaran juga berdasarkan keterangan saksi tidak ada," ujar Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Hery Saputra, Jumat (12/12/2025).

Peristiwa kebakaran hebat itu justru diketahui lantaran pemberitahuan dari mulut antarkaryawan. Menurutnya, salah satu karyawan yang sempat mengambil APAR menginformasikan soal api yang mulai membesar dari lantai satu gedung.

"Maksudnya alarm itu disampaikan melalui mulut, manual. Jadi tidak ada alarm sistemnya sendiri," tambah Roby.

