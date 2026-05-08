Jenazah Anggota BPK RI Haerul Saleh Akan Dimakamkan di Kolaka Sultra

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyampaikan duka cita atas meninggalnya Haerul Saleh dalam peristiwa kebakaran rumah di Tanjung Barat, Jakarta Selatan. BPK menyebutkan Haerul Saleh merupakan anggota BPK IV sejak April 2022.

“BPK berduka cita atas berpulangnya Anggota IV BPK. BPK dengan ini menyampaikan bahwa Anggota IV BPK, Haerul Saleh, telah berpulang pada hari Jumat, 8 Mei 2026 di Jakarta, pada usia 44 tahun. Almarhum menjabat sebagai Anggota IV BPK sejak April 2022," demikian pernyataan Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Jumat (8/5/2026).

"Pimpinan dan segenap keluarga besar BPK menyampaikan penghormatan atas pengabdian almarhum. Semoga Almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan," tulis isi keterangan itu.

"Jenazah saat ini disemayamkan di Rumah Duka Jl Kartika Utama, Jakarta Selatan, dan rencananya akan dimakamkan di Kolaka, Sulawesi Tenggara," demikian keterangan BPK tersebut.