Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar Diduga Akibat Korsleting Listrik

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |12:11 WIB
Kebakaran Apartemen Mediterania Jakbar Diduga Akibat Korsleting Listrik
Kebakaran Apartemen Mediterania Tanjung Duren, Jakarta Barat (Foto: Ist)
JAKARTA - Kebakaran melanda Apartemen Mediterania di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026) pukul 07.31 WIB. Insiden itu diduga akibat korsleting listrik di panel basement.

“Menurut keterangan Bapak Ajis, petugas safety apartemen, telah terjadi korsleting listrik di bagian panel lantai 1 basement,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, Kamis.

Ia menjelaskan, alarm kebakaran langsung berbunyi saat api melahap. Hal itu membuat petugas segera melaporkan kejadian tersebut kepada pemadam kebakaran terdekat.

“Kemudian alarm pemadam berbunyi dan petugas melaporkan ke pemadam terdekat,” sambungnya.

Kebakaran menyebabkan sembilan orang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap dan mendapatkan penanganan terapi oksigen di lokasi. Selain itu, petugas juga mengevakuasi 11 perempuan dan 8 laki-laki dari area terdampak.

Sementara itu, tiga korban lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Pelni. Mereka mengalami sesak napas, dan ada pula yang mengeluhkan fraktur pada tangan kiri serta kondisi kaki yang lemas.

