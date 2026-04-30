Kebakaran Apartemen Mediterania di Tanjung Duren Jakbar, Para Penghuni Dievakuasi

JAKARTA - Kebakaran melanda Apartemen Mediterania di Jalan Letjen S. Parman, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pagi ini. Para penghuni apartemen langsung dievakuasi.

“Objek apartemen. Proses evakuasi penghuni,” kata Danton Damkar Jakarta Barat, Joko Susilo, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, pihaknya menerima laporan kebakaran pada pukul 07.31 WIB. Selanjutnya, operasi pemadaman mulai dilakukan pada pukul 07.40 WIB.

“Status kuning, masuk tahap lokalisir,” ujar dia.

Ia menambahkan, untuk memadamkan api, sebanyak 22 unit dan 110 personel dikerahkan ke lokasi. Hingga berita ini ditayangkan, belum diketahui kronologi kejadian maupun ada atau tidaknya korban jiwa akibat kebakaran tersebut.

Dari foto yang diterima Okezone, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi. Petugas pemadam juga tampak berjibaku untuk menjinakkan api.

(Arief Setyadi )

