Korban Jiwa Ledakan SPBE Cimuning Bertambah Jadi 5 Orang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |07:45 WIB
Korban Jiwa Ledakan SPBE Cimuning Bertambah Jadi 5 Orang
Korban Jiwa Ledakan SPBE Cimuning Bertambah Jadi 5 Orang (Dok Okezone)
JAKARTA - Korban jiwa akibat ledakan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kelurahan Cimuning, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, dilaporkan bertambah satu. Total 5 orang tewas akibat ledakan SPBE Cimuning tersebut.

Kabar itu dikonfirmasi Camat Mustikajaya, Maka Nachrowi. Ia mengatakan, salah satu korban jiwa terbaru bernama Kosasih (65) yang sebelumnya dirawat di RS.

“Benar korban meninggal bertambah atas nama Kosasih” kata Nachrowi, Kamis (16/4/2026).

Sedianya, Kosasih meninggal kemarn di rumah sakit akibat luka bakar serius yang dideritanya. Kosasih merupakan ayah dari Aulia Putri dan Sapta Prihantono, dua korban yang meninggal dunia lebih dulu.

Sementara itu, dua korban lainnya merupakan petugas keamanan SPBE Cimuning, yaitu Suyadi (62) yang meninggal pada Minggu (5/4/2026) dan Jaimun (61) tutup usia pada Senin (6/4/2026).


Selain menimbulkan korban jiwa, kebakaran hebat di SPBE Cimuning juga berdampak luas bagi warga sekitar. Berdasarkan data verifikasi, sebanyak 39 kepala keluarga (KK) terdampak, baik dari wilayah Kota Bekasi maupun luar daerah.

Peristiwa kebakaran terjadi pada 1 April 2026 malam, di area SPBE milik PT Indogas Andalan Kita. Api yang berkobar menyebabkan kerusakan signifikan di lingkungan sekitar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

