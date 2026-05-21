Kebakaran Pabrik Plastik di Cengkareng Belum Padam hingga Hari Keempat, Apa Kendalanya?

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |12:00 WIB
Kebakaran Pabrik Plastik di Jakbar Belum Padam hingga Hari Keempat
JAKARTA - Kebakaran hebat yang melanda pabrik plastik di Jalan Peternakan Raya, Cengkareng, Jakarta Barat belum dinyatakan pada pada Kamis (21/5) pagi. Adapun kebakaran ini dilaporkan terjadi pada Senin (18/5) sore.

"Masih proses pendinginan pagi ini," kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakbar, Ahmad Syaiful Kahfi saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).

Ahmad mengungkapkan, proses pemadaman ini terkendala lantaran reruntuhan bangunan menutupi titik api yang masih menyala.

Oleh karenanya, untuk menjangkau titik api tersebut, petugas harus memindahkan reruntuhan bangunan itu dengan alat berat.

"Masih ada tumpukan barang yang tertutup puing bangunan. Ini sedang proses di urai dengan beko," ujar dia.

Ahmad menejelaskan, laporan kebakaran itu diterima Sudin Gulkarmat Jakbar sekira pukul 14.23 WIB. Area yang terbakar diperkirakan mencapai 1.000 m2. "Ya, (pemadaman) ngak berhenti (sejak kebakaran pertama). 24 jam full," ucap dia.

 

