Kebakaran Rumah di Tanjung Priok Jakut, 4 Lansia Tewas Mengenaskan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |09:12 WIB
Kebakaran di Tanjung Priok, Jakut (Foto: Ist/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda rumah di Jalan Agung Perkasa, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada pagi tadi. Empat lansia tewas mengenaskan.

Kasiops Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Utara, Gatot Sulaeman, menjelaskan peristiwa kebakaran itu terjadi pukul 05.05 WIB. “Objek rumah tinggal. Korban jiwa empat orang, dua mengalami shock,” kata Gatot saat dikonfirmasi, Rabu (13/5/2026).

Gatot merincikan, empat korban tersebut berinisial B (78), KB (77), PM (55), dan NP (50). Sedangkan dua yang selamat yakni L (22) dan E (27).

Ia mengungkapkan, kejadian berawal ketika tetangga melihat ada asap hitam di lantai 2 pada pukul 04.00 WIB. Kemudian, warga melapor ke pihak keamanan setempat.

“Lalu sekuriti mendatangi lokasi untuk penanganan awal menggunakan APAR, namun tidak berhasil. Akhirnya, sekuriti mendatangi Pos Pemadam Sunter Podomoro untuk meminta bantuan penanganan,” ujarnya.

Pihaknya mengerahkan 9 unit dan 45 personel ke lokasi untuk menjinakkan api. Sementara penyebab kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik.

(Arief Setyadi )

