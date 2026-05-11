Polisi Temukan Cairan Diduga Penyebab Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul Saleh

JAKARTA - Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran rumah di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, yang menewaskan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh. Polisi juga mengamankan cairan yang diduga menjadi penyebab kebakaran tersebut.

1. Temukan Cairan

“Telah dilakukan olah TKP penyelidik bersama inafis serta Puslabfor Mabes Polri. Dari olah TKP ditemukan barang-barang yang diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran. (Barang bukti) cairan,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Ia menyebutkan, cairan tersebut diteliti Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri.

“Saat ini barang temuan dibawa Puslabfor untuk dilakukan pemeriksaan. Tentunya kita masih menunggu hasil pemeriksaan Puslabfor,” ujar dia.

Diketahui, kebakaran itu terjadi ada Jumat (8/5/2026) pukul 07.53 WIB. Anggota BPK, Haerul Saleh, meninggal dalam insiden kebakaran tersebut. Kebakaran diduga berasal dari cairan kimia mudah terbakar.

(Erha Aprili Ramadhoni)

