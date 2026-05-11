Polisi Ungkap Penyebab Kematian Anggota BPK Haerul Saleh saat Kebakaran Rumah

Polisi Ungkap Penyebab Kematian Anggota BPK Haerul Saleh saat Kebakaran Rumah (Ilustrasi/Okezone)

JAKARTA - Polisi mengungkap penyebab kematian anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh, saat rumahnya yang berlokasi di Tanjung Barat, Jakarta Selatan, terbakar beberapa waktu lalu.

“Benar penyebab korban meninggal dunia karena kebakaran dan bukan karena sebab lain,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Joko tidak bisa memerinci penyebab kebakaran tersebut, termasuk kemungkinan sesak napas. Dia mengatakan hal itu menjadi ranah pihak kedokteran.

“Kalau sesak napas bukan kita yang umumkan, nanti hasil pemeriksaan dokter,” ujarnya.

Joko menambahkan, saat kejadian, Haerul Saleh bersama tiga orang karyawan di lantai empat rumahnya. Mereka tengah bersih-bersih dan renovasi rumah.