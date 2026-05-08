HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Olah TKP Kebakaran Rumah yang Menewaskan Anggota BPK Haerul Saleh

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |18:24 WIB
Rumah Duka Anggota BPK Haerul Saleh/Okezone
JAKARTA – Polisi melakukan olah TKP kebakaran rumah di Jalan TB Simatupang, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang menewaskan Anggota IV BPK, Haerul Saleh, Jumat (8/5/2026).

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes I Putu Yuni Setiawan mengatakan olah TKP dilakukan untuk mencari tahu dugaan penyebab kebakaran.

"Kami dari Polres Metro Jakarta Selatan dan juga bersama-sama dari tim identifikasi dan tim Puslabfor Mabes Polri saat ini juga sedang melaksanakan olah TKP," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes I Putu Yuni Setiawan.

Yuni menerangkan, ruangan yang terbakar merupakan ruang kerja Haerul Saleh yang bertempat di lantai 4 rumah. Polisi masih mendalami ada tidaknya bahan mudah terbakar yang membuat api itu membesar.

"Makanya kan nanti segala barang yang ada di atas kita bawa ke Labfor, kandungannya apa, apa mudah terbakar, dan lain sebagainya. Gitu kira-kira," ujar dia.

 

