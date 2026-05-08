Rumah Duka Haerul Saleh Dipenuhi Pelayat dan Pejabat

JAKARTA - Jenazah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh, disemayamkan di rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Usai jenazah tiba, para pelayat langsung memadati rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar, suasana rumah duka tampak ramai didatangi keluarga, kerabat, hingga sejumlah pejabat dan kolega almarhum. Para pelayat silih berganti memasuki rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa kepada pihak keluarga di tengah suasana haru.

Sejumlah pejabat turut hadir melayat, di antaranya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti. Keduanya terlihat beberapa menit berada di rumah duka sebelum meninggalkan lokasi.

Karangan bunga juga berjajar di sekitar rumah duka. Beberapa di antaranya terlihat dikirim oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf.