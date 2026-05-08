Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rumah Duka Haerul Saleh Dipenuhi Pelayat dan Pejabat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:17 WIB
Rumah Duka Haerul Saleh Dipenuhi Pelayat dan Pejabat
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono di rumah duka Haerul Saleh (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jenazah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh, disemayamkan di rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). Usai jenazah tiba, para pelayat langsung memadati rumah duka untuk memberikan penghormatan terakhir.

Berdasarkan pantauan di lokasi sekitar, suasana rumah duka tampak ramai didatangi keluarga, kerabat, hingga sejumlah pejabat dan kolega almarhum. Para pelayat silih berganti memasuki rumah duka untuk menyampaikan belasungkawa kepada pihak keluarga di tengah suasana haru.

Sejumlah pejabat turut hadir melayat, di antaranya Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Basuki Hadimuljono, dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti. Keduanya terlihat beberapa menit berada di rumah duka sebelum meninggalkan lokasi.

Karangan bunga juga berjajar di sekitar rumah duka. Beberapa di antaranya terlihat dikirim oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dan Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217160//rumah_anggota_bpr_haerul_saleh_terbakar-6X3M_large.jpg
Polisi Ungkap Kebakaran Rumah Anggota BPK Haerul Saleh Terjadi di Lantai 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217153//bpk-Tj82_large.png
Profil Haerul Saleh, Anggota IV BPK yang Meninggal karena Kebakaran 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217141//kebakaran-Y8Ud_large.jpg
Jenazah Anggota BPK RI Haerul Saleh Akan Dimakamkan di Kolaka Sultra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217138//bpk-CreV_large.jpg
BPK Berduka Anggota IV BPK Haerul Saleh Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217120//kebakaran-oSv2_large.jpg
Anggota BPK Haerul Saleh Tewas Akibat Kebakaran, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/338/3217116//kasus_kebakaran-XRkn_large.jpg
Kebakaran Rumah Haerul Saleh di Jagakarsa Diduga Dipicu Tiner Bekas Renovasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement