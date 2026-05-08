HOME NEWS NASIONAL

Haru Pelepasan Jenazah Haerul Saleh, Pimpinan BPK Turut Usung Peti Diiringi Tahlil

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |14:53 WIB
Haru Pelepasan Jenazah Haerul Saleh, Pimpinan BPK Turut Usung Peti Diiringi Tahlil
Pimpinan BPK Usung Peti Haerul Saleh (foto: Okezone)
JAKARTA - Lantunan tahlil mengiringi prosesi pelepasan jenazah Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Haerul Saleh, dari rumah duka di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026). 

Sejumlah pimpinan BPK tampak turut mengusung peti jenazah sebelum almarhum diterbangkan ke kampung halamannya di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan pantauan di lokasi, jenazah Haerul sebelumnya disemayamkan di rumah duka di Jalan Kartika Utama, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sejumlah pelayat dan kerabat memadati rumah duka untuk menunaikan salat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir.

Usai prosesi doa, peti jenazah kemudian dibawa menuju mobil jenazah untuk diberangkatkan ke Bandara Halim Perdanakusuma sebelum diterbangkan ke Kolaka, Sulawesi Tenggara.

Dalam proses tersebut, sejumlah pimpinan BPK turut mengangkat peti jenazah, di antaranya Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota II BPK Daniel Lumbang Tobing, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota V BPK Bobby Adhityo Rizaldi, Anggota VI BPK Fathan Subchi, dan Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo.

 

