Kebakaran Apartemen di Tanjung Duren Jakbar, 19 Penghuni Dievakuasi

JAKARTA - Kebakaran melanda apartemen Mediterania yang berlokasi di Jalan Letjen S Parman, Tanjung Duren Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026) pagi. Sebanyak 19 penghuni berhasil dievakuasi tim pemadam kebakaran.

1. 19 Penghuni Apartemen Dievakuasi

“Data sementara warga yang berhasil dievakuasi sebanyak 19 orang,” kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat, Syaiful Kahfi.

Ia menyebutkan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Saat ini, Syaiful mengatakan, proses pemadaman hingga evakuasi penghuni masih berlangsung.

“Proses pemadaman dan evakuasi penghuni apartemen,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk memadamkan api, sebanyak 26 unit damkar dan 130 personel dikerahkan ke lokasi.

Berikut daftar 19 penghuni yang dievakuasi:

1. Theressia (59 tahun, bantuan oksigen)

2. Jefri (68, bantuan oksigen)

3. Dewi Anggraini (28

4. Jesica (23)

5. Fairuz (25, dibawa ke RS Royal)