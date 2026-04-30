Kisah Haru Afna Regita, Korban Selamat Kecelakaan Kereta di Bekasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |06:05 WIB
Kisah Haru Afna Regita, Korban Selamat Kecelakaan Kereta di Bekasi
Kisah Haru Afna Regita, Korban Selamat Kecelakaan Kereta di Bekasi
JAKARTA - Afna Regita (29) menjadi salah satu korban selamat dalam kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Saat kejadian, Afna sedang menumpang KRL lintas Cikarang—rute yang tidak biasa ia gunakan.

Namun pada hari itu, Afna berangkat dari Cibinong, tempatnya bekerja, menuju Bekasi untuk urusan pekerjaan. Padahal, ia sehari-hari tinggal di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan.

"Enggak (rutinitas), jadi disuruh bosnya untuk ngambil apalah gitu untuk dikerjain ya. Jadi mau enggak mau harus ke sini," ujar ayah Afna, Rahmat, di RSUD Kota Bekasi, Rabu (29/4/2026).

Saat berada di dalam kereta, Afna memilih duduk di gerbong khusus perempuan. Kepada Rahmat, ia sempat bercerita bahwa penumpang lain sempat dihebohkan oleh insiden KRL yang menabrak taksi.

Tidak lama setelah kejadian itu, kereta yang ditumpangi Afna justru dihantam KA Argo Bromo Anggrek. Ia tidak sempat menyelamatkan diri.

"Pas ada kejadian lain itu (KRL tabrak taksi), yang lain itu berdiri, pada kepo. Tapi anak saya ya udah diem-diem aja, sebentar langsung ada tubrukan seperti itu," jelas Rahmat.

Akibat kecelakaan kereta tersebut, Afna mengalami luka di bagian wajah dan harus menjalani tindakan medis dengan total 20 jahitan. Kini, kondisinya berangsur membaik.

 

