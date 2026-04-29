Kisah di Balik Kecelakaan KA Bekasi Timur: Peron Jatinegara Jadi Perpisahan Terakhir!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |03:10 WIB
Rekan korban kecelakaan KA di Bekasi Timur (foto: Okezone)
JAKARTA - Peristiwa kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur meninggalkan duka bagi keluarga dan rekan korban. Salah satunya dirasakan oleh rekan dari Nur Alimantun Citra Lestari (19), mahasiswi STMA Trisakti, dan Nur Ainia Eka Rahmadhyna (32), karyawan di salah satu stasiun televisi swasta.

Riza, rekan Nur Alimantun Citra Lestari, mengatakan dirinya tidak memiliki firasat apa pun sebelum kecelakaan terjadi. Ia sempat berangkat bersama korban dari Stasiun Jatinegara, namun keduanya berpisah peron.

“Bareng-bareng pulangnya, kebetulan tujuan keretanya sama, cuma beda rute. Saat itu kereta almarhumah beda jalur dengan saya. Biasanya kami di peron 1 dan 2, tapi kali ini pisah di bagian atas Jatinegara, saya di peron 2 dan dia di peron 6,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).

Menurutnya, korban yang dikenal peduli terhadap teman-temannya itu mendadak tidak bisa dihubungi sejak sekitar pukul 21.00 WIB. Bahkan, saat kabar kecelakaan kereta di Bekasi Timur muncul, korban tetap tidak dapat dihubungi.

“Awalnya kami masih berpikir positif, tidak mau berprasangka macam-macam. Tapi dari malam sampai pagi belum ada kabar, akhirnya kami membuat pengumuman dan melakukan pencarian,” tuturnya.

 

Dirut KAI Sebut Stasiun Bekasi Timur Ditutup, 25 Perjalanan KA Terganggu
Komut KAI Sebut Kecelakaan Kereta di Bekasi Akibat Pengemudi Taksi Lalai
RS Polri Terima 7 Sampel DNA Keluarga Korban Kecelakaan Kereta Bekasi Timur
Soal Penyebab Tabrakan Kereta Bekasi, Menhub: Tunggu KNKT
Tabrakan KA di Bekasi, Menhub Bakal Evaluasi Elektrifikasi dan Jalur Ganda
Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Korban yang Terjepit 10 Jam Dievakuasi ke RSUD Kota Bekasi
