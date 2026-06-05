KRL Tanah Abang-Duri Alami Keterlambatan Imbas Kebakaran di Sekitar Rel

JAKARTA - Perjalanan Kereta Commuter Line lintas Stasiun Tanah Abang hingga Stasiun Duri mengalami keterlambatan pada Jumat (5/6/2026) pagi. Hal ini terjadi akibat adanya kebakaran yang melanda kawasan permukiman warga di sekitar jalur rel tersebut.

Pihak PT KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf resmi kepada seluruh pengguna jasa yang terdampak atas ketidaknyamanan ini.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terdapat kelambatan perjalanan Commuter Line di antara Stasiun Tanah Abang-Duri akibat adanya kebakaran di area permukiman warga yang berada di sekitar jalur rel," tulis KAI Commuter lewat akun media sosial X resminya.

KAI Commuter mengungkapkan bahwa saat ini proses pemadaman masih berlangsung dan sedang ditangani oleh petugas terkait.

Demi menjaga keselamatan bersama, operasional Commuter Line di lokasi tersebut untuk sementara menunggu hingga kondisi jalur dinyatakan aman dan dapat dilalui kembali.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan. Pembaruan informasi diupdate seiring dengan perkembangan di lokasi," imbau KAI Commuter.

(Fahmi Firdaus )

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