Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Pelecehan di KRL Bogor, KAI Commuter: Belum Ada Korban yang Lapor

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |15:44 WIB
Heboh Pelecehan di KRL Bogor, KAI Commuter: Belum Ada Korban yang Lapor
Dugaan pelecehan di KRL Bogor (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial video yang menampilkan seorang penumpang KRL diturunkan di Stasiun Pasar Minggu Baru pada Senin (13/7/2026). Peristiwa tersebut menyebabkan kegaduhan di Commuter Line No. 1197 relasi Bogor–Jakarta sekitar pukul 07.10 WIB.

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, penumpang itu diturunkan pengguna lain dan kemudian diserahkan kepada petugas untuk dilakukan penanganan sesuai prosedur di stasiun tersebut.

"Saat petugas melakukan penanganan di stasiun, belum terdapat korban maupun pihak yang menyampaikan laporan terkait dugaan tindak pelecehan seksual," kata Leza.

Ia menjelaskan, kegaduhan tersebut diduga dipicu reaksi sejumlah pengguna setelah muncul dugaan adanya tindakan kekerasan seksual terhadap salah seorang pengguna Commuter Line.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran awal melalui rekaman CCTV, dugaan tindakan tersebut belum dapat dipastikan mengingat kondisi kereta saat kejadian sangat padat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/338/3224278/pelecehan-4N0Y_large.jpg
Duh! Pria Lecehkan Anjing di Jakut, Kejiwaannya Dicek Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218597/pelecehan-eOqr_large.jpg
Viral Dugaan Child Grooming Kepala Sekolah ke Siswi di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/337/3217885/syekh_ahmad_al_misry-fQRo_large.jpg
Polri Duga Syekh Ahmad Al Misry Sembunyikan Status Kewarganegaraan Mesir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217534/pelecehan-dCG8_large.jpg
MUI Minta Kiai Cabul di Ponpes Ndolo Kusumo Dihukum Maksimal, Tindakannya Keji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3217006/polres_pati_konpers_pelecehan_seksual_di_ponpes-AGvW_large.jpg
Terungkap! Pendiri Ponpes di Pati 10 Kali Cabuli Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3216975/pendiri_ponpes_pati-3Fhj_large.jpg
Polisi Tangkap Pendiri Ponpes Pati yang Diduga Cabuli Puluhan Santriwati
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement