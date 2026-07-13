Heboh Pelecehan di KRL Bogor, KAI Commuter: Belum Ada Korban yang Lapor

JAKARTA - Viral di media sosial video yang menampilkan seorang penumpang KRL diturunkan di Stasiun Pasar Minggu Baru pada Senin (13/7/2026). Peristiwa tersebut menyebabkan kegaduhan di Commuter Line No. 1197 relasi Bogor–Jakarta sekitar pukul 07.10 WIB.

Public Relations Manager KAI Commuter Leza Arlan membenarkan peristiwa tersebut. Menurutnya, penumpang itu diturunkan pengguna lain dan kemudian diserahkan kepada petugas untuk dilakukan penanganan sesuai prosedur di stasiun tersebut.

"Saat petugas melakukan penanganan di stasiun, belum terdapat korban maupun pihak yang menyampaikan laporan terkait dugaan tindak pelecehan seksual," kata Leza.

Ia menjelaskan, kegaduhan tersebut diduga dipicu reaksi sejumlah pengguna setelah muncul dugaan adanya tindakan kekerasan seksual terhadap salah seorang pengguna Commuter Line.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran awal melalui rekaman CCTV, dugaan tindakan tersebut belum dapat dipastikan mengingat kondisi kereta saat kejadian sangat padat.