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Duh! Pria Lecehkan Anjing di Jakut, Kejiwaannya Dicek Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |09:09 WIB
Duh! Pria Lecehkan Anjing di Jakut, Kejiwaannya Dicek Polisi
Pria diduga lecehkan hewan di Jakut (Foto: @dogsministry)
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JAKARTA - Viral video yang memperlihatkan seorang pria diduga melakukan pelecehan terhadap seekor anjing di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi turun tangan menyelidiki kasus tersebut.

Dalam rekaman video yang beredar, dinarasikan bahwa kejadian itu berlangsung di sebuah kafe. Pria tersebut merupakan pengunjung yang mulanya bermain dengan anjing itu.

Pelaku yang menggunakan baju berwarna merah disebut mengeluarkan kemaluannya di depan anjing tersebut. Si pelaku kemudian melakukan perbuatan tidak senonoh yang mengarah kepada pelecehan terhadap anjing tersebut.

Sang pemilik yang mengetahui hal tersebut kemudian mendatangi pria tersebut dan membawanya ke kantor polisi.

Sementara Kapolsek Penjaringan AKBP Agta Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pria tersebut.

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