Viral Dugaan Child Grooming Kepala Sekolah ke Siswi di Tangsel

TANGSEL - Viral di media sosial dugaan child grooming oleh kepala sekolah terhadap siswi di sebuah sekolah menengah kejuruan (SMK) di Pamulang, Tangerang Selatan. Kini, pihak sekolah buka suara terkait hal tersebut.

Dari unggahan yang beredar, dinarasikan sejumlah akun anonim membagikan cerita dan pengakuan terkait perilaku di lingkungan sekolah. Salah satu unggahan tersebut menyinggung adanya pendekatan kepala sekolah kepada siswi tertentu.

Kepala sekolah tersebut dinarasikan membuat pola untuk mendekati siswi yang kurang mendapat perhatian dari seorang ayah atau fatherless. Disebutkan juga kejadian itu sudah terjadi berkali-kali.

Sementara itu, pihak sekolah memberikan pernyataan terkait peristiwa tersebut. Pihak sekolah menyatakan kepala sekolah telah dinonaktifkan dari jabatannya.

"Yayasan bersama manajemen sekolah telah mengambil langkah-langkah responsif. Demi menjunjung tinggi transparansi dan kelancaran proses investigasi, saat ini yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya hingga proses pemeriksaan internal dinyatakan selesai sepenuhnya," tulis Instagram @letrispamulangofficial, Jumat (15/5/2026).

Pihak sekolah juga menyebutkan yayasan telah membentuk tim khusus untuk mendalami fakta-fakta yang ada. Pihak sekolah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah secara adil, tegas, dan sesuai dengan aturan hukum serta kode etik pendidikan yang berlaku.

"Fokus utama kami saat ini adalah memastikan lingkungan belajar tetap aman dan kondusif bagi seluruh siswa-siswi," jelasnya.

(Arief Setyadi )

