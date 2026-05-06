Diduga Kabur, Pendiri Ponpes Pati yang Lecehkan Santriwati Diburu Polisi

JAKARTA - Aparat kepolisian menduga pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Tahfidzul Qur'an Ndolo Kusumo sekaligus tersangka kasus dugaan pelecehan santriwati berinisial AS sudah tidak berada di wilayah Pati, Jawa Tengah.

Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro mengatakan AS diduga telah berpindah lokasi tanpa memberikan informasi kepada pihak keluarga maupun penasihat hukum. "Keberadaan tersangka masih kami lakukan pencarian. Ada indikasi yang bersangkutan tidak berada di Pati dan tidak memberikan kabar kepada pihak mana pun," kata Iswantoro dalam keterangannya, Rabu (6/5/2026).

Iswantoro berharap AS bisa kooperatif dan memenuhi panggilan pemeriksaan kedua sebagai tersangka pada Kamis 7 Mei besok. "Kami agendakan pemanggilan kedua pada 7 Mei. Kami berharap yang bersangkutan hadir dan bersikap kooperatif," ujar dia.

Di sisi lain, terkait jumlah korban, Iswantoro menyampaikan laporan resmi yang diterima baru berasal dari satu pelapor, yakni orangtua korban. Sementara beberapa anak lainnya masih berstatus sebagai saksi dalam proses penyidikan.

"Untuk laporan resmi saat ini baru satu, dari orang tua korban. Sementara yang lain masih sebagai saksi, meskipun sebelumnya sempat ada lima orang yang memberikan keterangan," jelas dia.

Sebelumnya, AS yang merupakan pendiri pesantren di Pati itu harus berurusan dengan hukum setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan puluhan santriwati.

AS diketahui mendirikan ponpes yang berlokasi di Kecamatan Tlogowungu, Pati, pada 2021. Ponpes tersebut saat ini tercatat memiliki 252 santri, di mana 112 di antaranya adalah santriwati.