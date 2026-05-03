Penumpang Diduga Alami Pelecehan di Stasiun Kebayoran, KAI Commuter Buka Suara

JAKARTA - KAI Commuter buka suara perihal adanya dugaan pelecehan seksual yang dialami penumpang di Stasiun Kebayoran. Insiden tersebut terjadi pada Sabtu (2/5/2026) malam, saat salah satu penumpang melihat orang tidak dikenal berada di bawah ujung peron 2 Stasiun Kebayoran.

Menurut keterangan KAI Commuter, orang yang dimaksud diduga hendak mengambil foto atau video saat pengguna naik dan turun dari kereta.

Dalam video yang beredar di aplikasi Threads, korban berhasil merekam pelaku yang berada di kolong peron, di mana terlihat bagian kaki dan tangan pelaku.

"Salah seorang pengguna yang mengetahui hal tersebut melaporkannya ke petugas di Stasiun Palmerah," kata Manajer Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5/2026).

Berangkat dari informasi tersebut, petugas di stasiun segera berkoordinasi dan menuju lokasi untuk menelusuri area sesuai dengan laporan pengguna.