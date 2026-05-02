Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KAI Pasang Palang Sementara di Perlintasan Bekasi Timur

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |09:11 WIB
Perlintasan KA Bekasi Timur (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memasang palang pintu sementara di perlintasan sebidang JPL 86, Jalan Ampera, dekat Stasiun Bekasi Timur, sejak 29 April 2026.

Langkah ini menjadi upaya awal untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan di lokasi tersebut.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan pemasangan palang tersebut merupakan langkah proaktif dalam menekan risiko kecelakaan di perlintasan.

“Pemasangan palang pintu sementara ini merupakan langkah awal sebagai bentuk upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Ia menegaskan, fasilitas yang dipasang saat ini belum bersifat permanen dan bukan palang pintu resmi.

“Yang terpasang saat ini adalah palang pintu sementara, bukan palang pintu perlintasan resmi. Ini merupakan bagian dari tahap awal peningkatan keselamatan,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari

Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement