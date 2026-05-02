KAI Pasang Palang Sementara di Perlintasan Bekasi Timur

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta memasang palang pintu sementara di perlintasan sebidang JPL 86, Jalan Ampera, dekat Stasiun Bekasi Timur, sejak 29 April 2026.

Langkah ini menjadi upaya awal untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan di lokasi tersebut.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, mengatakan pemasangan palang tersebut merupakan langkah proaktif dalam menekan risiko kecelakaan di perlintasan.

“Pemasangan palang pintu sementara ini merupakan langkah awal sebagai bentuk upaya peningkatan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Ia menegaskan, fasilitas yang dipasang saat ini belum bersifat permanen dan bukan palang pintu resmi.

“Yang terpasang saat ini adalah palang pintu sementara, bukan palang pintu perlintasan resmi. Ini merupakan bagian dari tahap awal peningkatan keselamatan,” jelasnya.