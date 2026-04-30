7 Korban Kecelakaan KRL Bekasi Timur Masih Dirawat, 3 Jalani Operasi di RSUD Kota Bekasi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 30 April 2026 |16:09 WIB
Illustrasi korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur (foto: Okezone)
JAKARTA – Sebanyak 17 korban kecelakaan Kereta Argo Bromo Anggrek dengan KRL masih menjalani perawatan di RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Kamis (30/4/2026). Jumlah ini berkurang lima pasien dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 22 korban.

“Sisanya 17 pasien. Seperti yang disampaikan Pak Bupati Kabupaten Bekasi, beliau sudah meninjau dan melihat bahwa 11 di antaranya merupakan warga Kabupaten Bekasi,” kata Wakil Direktur Pelayanan RSUD Kota Bekasi, dr. Sudirman, saat ditemui, Kamis (30/4/2026).

Dari jumlah tersebut, ia menyampaikan ada tiga pasien yang akan menjalani tindakan operasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa para pasien yang masih dirawat umumnya mengalami luka berat.

“Ya, kondisinya hari ini ada tiga yang dioperasi. Tentunya yang dirawat adalah pasien dengan kondisi sedang hingga berat. Kalau kondisi ringan, biasanya sudah dipulangkan,” ujar Sudirman.

Lebih lanjut, Sudirman memperkirakan akan ada tambahan pasien yang dipulangkan hari ini. Namun, keputusan tersebut masih menunggu hasil observasi dokter, terutama bagi pasien yang telah menjalani tindakan operasi.

Ia menjelaskan bahwa lama observasi tergantung pada kondisi masing-masing pasien. “Kalau yang pascaoperasi biasanya bisa sampai satu minggu hingga 10 hari. Tapi kalau hanya observasi tanpa operasi, biasanya sekitar lima hari sampai satu minggu,” pungkasnya.

(Awaludin)

