KRL Bekasi-Cikarang Kembali Beroperasi Normal Pasca-Kecelakaan

JAKARTA - VP Corporate Communication KAI Anne Purba memastikan Stasiun Bekasi Timur kini telah kembali melayani penumpang KRL. Hal ini diputuskan menyusul uji coba operasional berjalan lancar pasca-kecelakaan KA Argo Anggrek Bromo dan KRL pada Senin 27 April 2026 malam.

"Setelah berbagai tahapan uji coba tersebut, perjalanan KRL pada lintas Bekasi–Cikarang telah kembali beroperasi mulai pukul 14.00. KAI memastikan seluruh tahapan pemulihan layanan dilakukan secara bertahap, terukur, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian," ujarnya, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam setiap proses penanganan dan pemulihan operasional. Seluruh proses telah melalui pemeriksaan menyeluruh guna memastikan keamanan dan keselamatan perjalanan kereta api serta kenyamanan pengguna jasa.

"KAI berkomitmen untuk selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap operasional. Pembukaan kembali layanan di Stasiun Bekasi Timur dilakukan setelah dipastikan seluruh aspek keselamatan terpenuhi," tuturnya.

Ia menambahkan, dengan kembali beroperasinya Stasiun Bekasi Timur dan normalnya perjalanan KRL lintas Bekasi–Cikarang, diharapkan mobilitas masyarakat dapat kembali berjalan lancar, khususnya bagi pengguna KRL di wilayah Bekasi, Cikarang, dan sekitarnya. KAI juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan pengertian para pelanggan selama proses penanganan dan pemulihan berlangsung.

(Arief Setyadi )

