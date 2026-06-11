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Truk Terguling di Tol Tomang Arah Semanggi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 11 Juni 2026 |07:45 WIB
Truk Terguling di Tol Tomang Arah Semanggi
Truk terguling di Tol Dalam Kota (Foto: TMC Polda Metro)
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JAKARTA - Kecelakaan tunggal sebuah truk terjadi di Tol Dalam Kota (Dalkot), yakni di wilayah Tomang arah Semanggi pada Kamis (11/6/2026) dini hari.

Peristiwa itu dibagikan @TMCPoldaMetro. Dari postingan tersebut, tampak sebuah truk terguling yang menutup satu jalur.

"Kecelakaan Tunggal dengan kerugian materi di Tol Dalam Kota Truck Terguling Km. 13.400 Tomang arah Semanggi sekitar pukul 01.45 WIB," tulis postingan tersebut, dikutip Kamis.

Proses evakuasi truk tersebut telah rampung. Saat ini, kondisi lalu lintas bisa dilalui pengguna jalan tanpa hambatan.

"Saat ini sudah selesai proses evakuasi lalu lintas normal kembali," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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