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Mobil Maung Tabrak Rambu di Tol Dalam Kota, Akses Keluar Slipi Sempat Ditutup

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |15:09 WIB
Mobil Maung Tabrak Rambu di Tol Dalam Kota, Akses Keluar Slipi Sempat Ditutup
Kecelakaan mobil pindad maung di Tol Dalam Kota (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA - Kendaraan Pindad Maung menabrak rambu petunjuk jalan hingga roboh dan menutup seluruh lajur akses keluar Slipi atau MPR/DPR pada Kamis (9/7/2026) pagi. Kecelakaan lalu lintas tunggal itu terjadi di akses keluar Slipi KM 09+600 arah Grogol, Ruas Tol Dalam Kota.

Berdasarkan keterangan Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, kecelakaan terjadi pada pukul 08.25 WIB. Senior Manager Representative Office 2 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division, Amri Sanusi, mengatakan, akibat insiden tersebut akses keluar Slipi tidak dapat dilalui mulai pukul 08.30 WIB karena rambu yang tertabrak menutup seluruh jalur keluar.

“Berdasarkan informasi dari petugas operasional di lapangan, kecelakaan terjadi akibat pengemudi kurang antisipasi, sehingga menabrak rambu petunjuk jalan,” ujar Amri, Kamis.

Selama proses penanganan, pengguna jalan yang melintas dialihkan secara situasional untuk melanjutkan perjalanan dan keluar melalui akses berikutnya di KM 12+000 hingga lajur dinyatakan aman.

Kecelakaan mengakibatkan tiga orang mengalami luka ringan. Seluruh korban kemudian dievakuasi ke RS Tk. II Moh Ridwan Meuraksa, Jakarta Timur, untuk mendapatkan penanganan medis.

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