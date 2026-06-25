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Halte Tebet Eco Park Rusak Ditabrak Truk, Layanan Transjakarta Berjalan Normal

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 25 Juni 2026 |14:22 WIB
Halte Tebet Eco Park Rusak Ditabrak Truk, Layanan Transjakarta Berjalan Normal
Halte Tebet Eco Park rusak ditabrak truk (Foto: Dok Polisi/Jonathan S)
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JAKARTA - PT Transjakarta memastikan layanan penumpang di Halte Transjakarta Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, tetap berjalan normal pada Kamis (25/6/2026). Meski, halte rusak akibat ditabrak truk.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengatakan operasional layanan di halte tersebut tetap berlangsung dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

"Halte Tebet Eco Park arah Pluit tetap dapat melayani pelanggan dan operasional layanan Transjakarta yang melewati halte tersebut berlangsung normal serta tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pelanggan," ujar Ayu Wardhani, Kamis.

Ayu menambahkan, PT Transjakarta saat ini tengah melakukan perbaikan pada fasilitas halte yang rusak akibat insiden tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

"Transjakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan Halte Tebet Eco Park akibat kejadian tersebut. Saat ini, halte sedang dalam proses perbaikan," imbuhnya.

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