Polisi Selidiki Siswi Tewas Tertabrak Kereta di Jurangmangu

JAKARTA - Siswi berinisial AP berusia 14 tahun tewas usai tertabrak kereta di Stasiun Jurangmangu, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Senin 10 Agustus 2026.

Peristiwa tersebut diketahui sekitar pukul 16.43 WIB setelah petugas keamanan stasiun menerima informasi adanya seorang perempuan yang berada di jalur rel. Petugas kepolisian pun mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP).

"Berdasarkan keterangan awal saksi, korban terlihat berada di peron saat kereta api dari arah Tanah Abang memasuki area Stasiun Jurangmangu. Petugas keamanan yang berada di sekitar lokasi kemudian melihat korban terjatuh ke jalur kereta," kata Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq, Selasa (11/8/2026).

Petugas stasiun selanjutnya melakukan evakuasi terhadap korban dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Salah seorang saksi yang merupakan teman sekolah korban juga telah dimintai keterangan.

Sebelumnya, saksi bersama korban diketahui pulang sekolah dan menuju Stasiun Jurangmangu. Saat berada di stasiun, keduanya kemudian berpisah untuk menunggu kereta di lokasi yang berbeda.