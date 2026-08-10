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Tragis! 2 Pekerja Terjepit Beton Proyek Drainase Roboh di Cipinang Jaktim

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |00:26 WIB
Tragis! 2 Pekerja Terjepit Beton Proyek Drainase Roboh di Cipinang Jaktim
Dua pekerja terjepit beton proyek drainase (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
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JAKARTA - Dua orang pekerja proyek drainase mengalami kecelakaan kerja di Jalan DI Panjaitan, Kelurahan Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur, pada Minggu (9/8/2026).

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Kota Jakarta Timur turut diterjunkan untuk membantu mengevakuasi kedua korban tersebut.

Kasie Ops Gulkarmat Kota Jakarta Timur, Abdul Wahid, menyampaikan, insiden tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 14.00 WIB.

"Korban sedang bekerja pekerjaan drainase namun beton drainase roboh," kata Wahid.

Kemudian, rekan korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada petugas Ambulans Gawat Darurat (AGD) yang berada di lokasi. Namun, petugas AGD sempat mengalami kesulitan saat mencoba melakukan evakuasi mandiri.

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